اعتصام في زحلة للاساتذة المتعاقدين وكلمات شددت على مطالبهم

نفذ الاساتذة المتعاقدون في التعليم الثانوي والاساسي والمهني اعتصاما أمام سرايا زحلة الحكومي في البقاع الاوسط، احتجاجا على عدم تلبية مطالبهم و”استثنائهم من الحوافز المادية التي لا تسمح لهم بالوصول الى مراكز تعليمهم في ظل الظروف الصعبة”.

ورفع الاساتذة شعارات توجهوا بها الى وزير التربية ومنها: “لا تهدد المعلم بلقمة عيشه، لا لتهميش المتعاقد، الاستاذ بجميع دول العالم يحظى بجميع حقوقه معززا مكرما الا في وطنه”.

والقيت كلمات خلال الاعتصام انتقدت “تجاهل الوزير عباس الحلبي مطالب المعلمين، في وقت يقبض فيه جميع موظفي القطاع العام بدلات النقل والذي يستثني منه المتعاقدين، علما ان اقل متعاقد يحمل اجازة”.

وتمنت الكلمات على رئيس الحكومة والنواب والمعنيين وكتلة التربية النيابية ان “يأخذوا بعين الاعتبار كيفية التعاطي مع الكتلة الاكبر في القطاعات الثلاث، وانصافهم كي يستطيعوا الوصول الى مدارسهم، لأن لا قدرة لدينا بالوصول الى المدارس”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام