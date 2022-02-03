المغرب : نجاح فرق الإنقاذ في إيصال الطعام والمياه للطفل المغربي ريان العالق بالبئر – موقع قناة المنار – لبنان
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February 3 2022 - 22:06

المغرب : نجاح فرق الإنقاذ في إيصال الطعام والمياه للطفل المغربي ريان العالق بالبئر

منذ 1 ساعة 3 February، 2022
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