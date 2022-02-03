مقدمة نشرة أخبار قناة المنار الرئيسية اليوم االخميس 03-02-2022

قَتلَ الاميركيون زعيمَ داعش في عمليةٍ خاصةٍ بأطمة شمالَ ادلب السورية، بعدَ ان اَودعُوهُ هناكَ مستثمرينَ افكارَه وجنودَه وسلاحَه، وعندما اضطروا استثمروا دماءَه ..

هي اللعبةُ الاميركيةُ المعتادةُ التي تودي بحلفائها واتباعِها الى الهلاكِ عندَ الحاجة، فهل من يَعتبر؟.

في اضعفِ لحظاتِ حكمِه واصعبِ ايامِ فشلِه السياسي الداخلي والخارجي استلَّ الرئيسُ الاميركيُ جو بايدن الحصّالةَ التكفيرية، مختاراً هدفاً دسماً، معلناً عن عمليةٍ للوحداتِ الخاصةِ الاميركيةِ في اطمة السورية ، على بعدِ امتارٍ من الحدودِ التركية ، استهدفت العراقيَ أمير الصلبي الملقب بالقرشي – خليفةَ ابي بكر البغدادي – زعيمِ تنظيمِ داعش الارهابي ..

هي اميركا نفسُها التي تقتلُ داعشياً في سوريا لغايةٍ في نفسِها وتنقلُ آخرينَ بمروحياتِها الى حيثُ تدعو حاجتُها، وما كشفَه الاعلامُ الروسيُ عن مصادرَ امنيةٍ قبلَ ايامٍ من انَ الطوافاتِ الاميركيةَ نَقلت مسلحينَ من داعش الى مناطقَ عندَ الحدودِ السوريةِ العراقية – بعضُ دليل ..

في لبنانَ لا دليلَ على نيةِ المتحكمينَ بامرِ المالِ بنقلِ البلادِ الى افضلِ حال، وفيما السوقُ تتخبطُ بتعاميمِ مصرفِ لبنانَ ودولارِها واسعارِ السلعِ الملتهبةِ اَعلنت الحكومةُ الانتهاءَ من مناقشةِ الاطارِ العامِّ لموازنتها، مُقرةً المنحَ الاجتماعةَ للموظفين، وممهدةً للدولارِ الجمركي باعفاءِ كلِّ المستورداتِ الغذائيةِ والطبيةِ والادويةِ من ايِ رسومٍ واعباء، واَقرت سعرَ منصة صيرفة للموادِّ المستوردة، فيما عُلِّقت سُلفةَ الكهرباءِ على الخطةِ الاصلاحيةِ المطلوبةِ من وزيرِ الطاقة. وبمجملِ الامرِ فانَ البنودَ الملتهبةَ لا تزالُ عالقةً على املِ اطفائها في الجلسةِ النهائيةِ الخميسَ المقبلَ في بعبدا واقرارِ الموازنة..

بالموازاةِ فانَ كتلةَ الوفاءِ للمقاومة لن تقبلَ بفرضِ ضرائبَ جديدةٍ على الناسِ المتألمين، مؤكدةً في جلستِها اليومَ انها ستكونُ صوتَهم وصوتَ المودعين، مطالبةً الوزراءَ بعدمِ استسهالِ فرضِ الضرائب ِعلى الناسِ، والاجتهادِ لايجادِ مواردَ ماليةٍ لا تُثقلُ المواطنَ ولا الاقتصادَ الوطني .

وبعيداً عن اَثقالِ المشوِّشينَ فانَ الانتخاباتِ النيابيةَ في موعدِها كما قالَ الرئيسُ نبيه بري الذي رفضَ تأجيلَها ولو ليومٍ واحد، معتبراً انَ الايامَ المقبلةَ ستَحملُ تحريكاً لملفِ ترسيمِ الحدودِ البحريةِ الجنوبيةِ معَ زيارةِ الموفدِ الاميركي عاموس هوكشتاين.

المصدر: قناة المنار