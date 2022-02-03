وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 19 وفاة و9446 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 3 2022 - 20:04
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رئيس الجمهورية في حديث صحافي: التفاهم مستمر مع حزب الله ولا فراق بيننا وبينه والمطلوب تطوير التفاهم لا أن نلغيه
الرئيس عون: التفاهم مع حزب الله صمّام أمان ضد الفتنة الداخلية والحرب الأهلية ولا يزال ضرورة وطنية
الرئيس عون: على حاكم مصرف لبنان تلبية كل طلبات شركة التدقيق الجنائي وأمامه مهلة لا تتجاوز هذا الأسبوع للتجاوب
الرئيس عون: رياض سلامة يتملّص بذرائع مختلفة من طلبات شركة التدقيق وعلى الجميع أن يعرف أنّ مهلة السماح انتهت
رئيس مجلس النواب نبيه بري: لا أقبل بتأجيل الانتخابات النيابية ولو لدقيقة واحدة وهي يجب أن تكون فتحا جديدا نحو لبنان جديد
الرئيس بري: المقاومة وسلاحها سيبقيان حاجة وطنية طالما ان "إسرائيل" موجودة على شبر من الأراضي اللبنانية واطماعها موجودة
كتلة الوفاء للمقاومة: على الوزراء ان يجتهدوا في إيجاد موارد مالية لا تفقر المواطن والاقتصاد الوطني العام
الوفاء للمقاومة: القوى التي تعتقد أن عقيدتنا "تجليطة" يستفيد العدو من أدائها ويستثمر فيها للعدوان على لبنان واللبنانيين
وزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي بعد جلسة الموازنة: إعفاء كلّ المستوردات الغذائيّة والطبيّة والأدوية من أيّ رسوم إضافية
إرجاء موضوع سلفة الكهرباء لما بعد إقرار مجلس الوزراء لخطة إصلاح القطاع التي أعدها وزير الطاقة وستعرض على المجلس لاحقاً
نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى: المقاومة حاربت الإرهابين الصهيوني والتكفيري وحققت الاستقرار والأمن في لبنان
اتحاد النقل البري يعلق إضراب السائقين العموميين 15 يوما بعد تشكيل لجنة وزارية لبحث مطالبهم
وزارة الصحة العامة: تسجيل 9446 إصابة و19 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة
قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي: الأميركي والإسرائيلي والبريطاني ورطوا الإماراتي بالعودة للتصعيد
السيد الحوثي: الإماراتيون هم الخاسرون من التصعيد وحملات العدوان ضد شعبنا فشلت سابقاً وستفشل الآن
وزيرا خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان والإمارات عبد الله بن زايد يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية
عبد اللهيان: استمرار الحرب في اليمن واتساع دائرة الاشتباكات والصراع لا يصب في مصلحة أي من الاطراف والمنطقة
عبد اللهيان: وجود الكيان الصهيوني في المنطقة يُشكل خطراً على كل الدول
وزير خارجية الإمارات: حكومتنا جادة بتطوير العلاقات مع إيران وترى ضرورة المحادثات الثنائية في مختلف المجالات
عبد الله بن زايد: نسعى لتشجيع جميع الأطراف اليمنية للوصول الى حلّ سياسيّ بدعم من الأمم المتحدة
وزير الحرب الصهيوني بيني غانتس من البحرين: توصلنا إلى اتفاقية دفاعية مهمة ستسهم في أمن البلدين
حركة الجهاد الإسلامي: ندين استقبال الإرهابي المجرم بني غانتس في البحرين والمطبعون مع العدو وقادته سيسجلون في سجلات العار
حركة الجهاد الإسلامي: ندعو شعوب الأمة الى إعلاء صوتها لمواجهة كل أشكال التطبيع والتحالف مع العدو
الرئيسان الاميركي والفرنسي يتعهدان في اتصال هاتفي بتنسيق ردهما على الحشود العسكرية الروسية عند الحدود الأوكرانية
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من أوكرانيا: مستعدون للقيام بدورنا لحل الأزمة بين بلدين صديقين نجاورهما في البحر الأسود
البيت الأبيض يعلن مقتل زعيم تنظيم داعش المدعو أمير محمد عبد الرحمن المولى الصولي (أبو ابراهيم) في الغارة الأميركية بإدلب
الرئيس الأميركي جو بايدن: العملية أقصت إرهابيا من ساحة المعركة وسنواصل استهداف قادة التنظيمات الإرهابية
مسؤول أميركي: زعيم داعش فجر نفسه في بداية عملية الجيش الأميركي ما أدى إلى مقتله مع أفراد أسرته
منظمة الصحة العالمية: أوروبا في حالة تشبه "وقف إطلاق النار مع فيروس كورونا يمكن أن يجلب لنا سلاماً دائماً"
الصحة العالمية: قد تدخل أوروبا قريباً فترةً طويلةً من الهدوء بسبب معدلات التطعيم المرتفعة ومتحور أوميكرون ونهاية الشتاء
سلاح البرّ الأميركي يعلن البدء بتسريح العناصر الرافضين تلقّي اللّقاح الإلزامي المضادّ لكوفيد-19
استئناف الرحلات الجوية التجارية بين تركيا وأرمينيا بعد توقف دام عامين
بريطانيا: إقرار حزمة بقيمة 9 مليار جنيه استرليني دعما للعائلات الفقيرة والمتوسطة في مواجهة الارتفاع الكبير للأسعار
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 19 وفاة و9446 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية
منذ 1 ساعة
3 February، 2022
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