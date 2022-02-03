بايدن: تمت تصفية زعيم “داعش” بعملية “أمريكية خاصة”

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن “العملية الخاصة التي نفذتها الولايات المتحدة الليلة الماضية في شمال غربي سوريا توجت بتصفية زعيم تنظيم داعش أبو إبراهيم الهاشمي القرشي”.

وقال بايدن في بيان له “بتوجيهات صادرة عني، نفذت القوات العسكرية الأمريكية في شمال غرب سوريا بنجاح عملية لمكافحة الإرهاب لحماية الشعب الأمريكي وحلفائنا ولجعل العالم مكانا أكثر أمانا”، واضاف “بفضل مهارة وشجاعة قواتنا المسلحة، تم إقصاء أبو إبراهيم الهاشمي القريشي، زعيم داعش، من ساحة المعركة”، واكد “عدم سقوط أي ضحايا أمريكيين في العملية”.

المصدر: روسيا اليوم