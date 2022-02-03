الصحة الفلسطينية: تسجيل 6 وفيات و7934 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة الخميس انه تم تسجيل 6 وفيات و7,934 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: “طوباس 148، ضواحي القدس 226، طولكرم 458، بيت لحم 485، قلقيلية 248، الخليل 852، سلفيت 243، رام الله والبيرة 738، نابلس 648، جنين 461، أريحا والأغوار 106، قطاع غزة 3321″، وتابعت “سجلت 3 حالات وفاة في قطاع غزة، حالة في الخليل، حالة في نابلس، حالة في قلقيلية، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا”.

وأضافت الوزيرة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: “طوباس 244، ضواحي القدس 166، طولكرم 110، بيت لحم 826، قلقيلية 58، الخليل 407، سلفيت 62، رام الله والبيرة 707، نابلس 406، جنين 161، أريحا والأغوار 80، قطاع غزة 250”.

المصدر: فلسطين اليوم