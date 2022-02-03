النائب ابو فاعور طلب من ميقاتي وسلامة اتخاذ اجراءات قانونية بحق مصارف دفعت رواتب مواطنين بالدولار – موقع قناة المنار – لبنان
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February 3 2022 - 13:02

النائب ابو فاعور طلب من ميقاتي وسلامة اتخاذ اجراءات قانونية بحق مصارف دفعت رواتب مواطنين بالدولار

منذ 49 mins 3 February، 2022
الوزير ابوفاعور
لبنان

 أجرى النائب وائل ابو فاعور اتصالا برئيس الحكومة نجيب ميقاتي مثيرا عمليات القرصنة التي قامت به بعض المصارف اللبنانية بحق عدد من المواطنين اللبنانيين في اليومين الماضيين عبر دفع رواتبهم ومستحقاتهم الشهرية بالدولار الاميركي على سعر منصة صيرفة، “مما ادى الى سرقة موصوفة لقسم من رواتبهم”.

 وقد تمنى ابوفاعور وفق بيان، على الرئيس ميقاتي “اتخاذ الاجراءات القانونية بحق هذه المصارف، كما ايجاد الية لاعادة الاموال التي تم اقتطاعها من حقوق المواطنين، وضمان عدم تكرار هذا الامر، ووضع حد نهائي للتسيب في القطاع المصرفي”.

كما اجرى ابو فاعور للغاية نفسها اتصالا بحاكم مصرف  لبنان رياض سلامة مطالبا بـ”تدخل المصرف للجم هذا الامر، واتخاذ الاجراءات بحق المصارف المخالفة والمعروفة بالاسم”.

المصدر: الوكالة الوطنية

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