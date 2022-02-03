وزير الخارجية الايراني لنظيره الاماراتي: استمرار الحرب في اليمن لا يخدم أحداً

تطرق وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان، خلال اتصال هانفي مع نظيره الاماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، الى العدوان المستمر على اليمن والشعب اليمني، قائلاً إننا “نعتقد أن استمرار الحرب واتساع دائرة الاشتباكات والصراع لا يصب في مصلحة أي من الاطراف والمنطقة”. ورأى وزير الخارجية الايراني أن “تواجد الكيان الصهيوني في المنطقة يشكل خطرا على كل الدول والمنطقة”، مضيفاً أنه “ينبغي بذل الجهود كي لا تجد العوامل المسببة للأزمات موطئ قدم لها في المنطقة”.

كما وصف وزير الخارجية الايراني في هذا الاتصال الهاتفي الذي جرى مساء الاربعاء العلاقات بين البلدين “بالايجابية والمتنامية”، قائلاً إن لقاءات ومشاورات جيدة تجري بين مسؤولي البلدين.

من جانبه، قال وزير خارجية الامارات إن حكومة بلاده جادة بتطوير العلاقات مع ايران وترى ضرورة المحادثات الثنائية في مختلف المجالات. وقال عبدالله بن زاید آل نهیان بشان ازمة اليمن نحن نسعى لتشجيع جميع الاطراف اليمنية للوصول الى حل سياسي بدعم من منظمة الامم المتحدة.

المصدر: ارنا