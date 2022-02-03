مساعد وزير العلوم : ايران تحتل المركز الـ 15 عشر عالميا في مجال انتاج العلم

قال مساعد وزير العلوم والابحاث والتكنولوجيا، رئيس هيئة الشؤون الطلابية في ايران “هاشم داداش بور”، ان الجمهورية الاسلامية بلغت مستوى علميا جيدا في مجال انتاج العلم، وتقف حاليا بالمركز الـ 15 عشر على مستوى العالم.

وفي تصريحه خلال مراسم تقديم الرئيس الجديد لجامعة بجنورد (بمحافظة خراسان الشمالية – شمال شرق)، اكد “داداش بور”، انه وفقا لاحدث التقارير والبيانات الاحصائية العالمية، فقد احرزت ايران ايضا المركز الـ 20 عالميا من حيث النمو العلمي في المؤشرات النوعية.

وصرح : لقد حققنا في هذا السياق انجازات كبيرة في مجالات النانو تكنولوجيا وتقنية الجو -فضائية والابحاث النووية.

واكد نائب وزير العلوم، ضرورة مضاعفة الجهود لاحراز مزيد من النجاحات والمنجزات العلمية والتقنية على مستوى العالم.

المصدر: وكالة انباء فارس