الولايات المتحدة تسمح للبنوط الدولية بتحويل الأموال إلى أفغانستان

قالت الولايات المتحدة يوم الأربعاء إن البنوك الدولية يمكنها تحويل الأموال إلى أفغانستان للأغراض الإنسانية، وإن منظمات الإغاثة مسموح لها بدفع رواتب المعلمين وموظفي الرعاية الصحية في المؤسسات التي تديرها الحكومة بدون خوف من انتهاك العقوبات على طالبان.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن قواعد إرشادية بشأن إعفاءات من العقوبات التي صدرت في سبتمبر / أيلول وديسمبر / كانون الأول فيما يخص العمل الإنساني في أفغانستان، حيث تقول الأمم المتحدة إن أكثر من نصف سكان البلاد البالغ عددهم 39 مليون نسمة يعانون فقرا مدقعا وإن الاقتصاد والتعليم والخدمات الاجتماعية تواجه الانهيار.

وسيطرت طالبان، التي تضعها الولايات المتحدة منذ أمد طويل في قائمة سوداء للجماعات الإرهابية، على السلطة في أفغانستان في أغسطس / آب. وجرى تجميد مليارات الدولارات في احتياطيات البنك المركزي الأفغاني ومعونات التنمية الدولية.

المصدر: رويترز