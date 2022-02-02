وزير حرب العدو يزور البحرين في طائرة عسكرية مرت في أجواء السعودية

وصل وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، إلى البحرين في أول زيارة رسمية له، ومن المقرر أن يوقع اتفاقية للتعاون الأمني ​​بين دولة الاحتلال والبحرين.

وقالت الإذاعة العبرية إن زيارة غانتس تعد أول زيارة رسمية لوزير الحرب الإسرائيلي إلى الخليج العربي. وأفاد مراسل موقع “والا” الإسرائيلي باراك رافيد في تغريدة عبر “تويتر” بأن “غانتس وصل إلى العاصمة البحرينية المنامة، هذه هي الزيارة الرسمية الأولى لوزير الحرب الإسرائيلي للبحرين”.

ومن جهتها، ذكرت القناة 14 الإسرائيلية، أن وزير الدفاع البحريني خليفة بن أحمد آل خليفة، كان في استقبال غانتس في مطار العاصمة المنامة، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يزور في اليوم التالي قاعدة الأسطول الأمريكي الخامس.

وقالت إن “الوفد الإسرائيلي توجه إلى البحرين على متن طائرة سبق لها أن نقلت الرئيس المصري الراحل أنور السادات إلى “إسرائيل” عام 1977 في خضم بدء العملية السياسية بين البلدين”. كما مرت الرحلة فوق المملكة العربية السعودية، وهي المرة الأولى التي يُسمح فيها لطائرة عسكرية إسرائيلية بالتحليق علنًا في المجال الجوي للبلاد، بحسب “كيباه”.

المصدر: وكالة شهاب