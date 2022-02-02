لجان المقاومة في فلسطين: استقبال نظام البحرين لوزير حرب العدو انحدار اخلاقي

شددت لجان المقاومة في فلسطين على أن استقبال نظام البحرين لوزير حرب العدو بني غانتس، يعتبر انحدارا قيميا وأخلاقيا ومواصلة في السقوط بمستنقع التطبيع المهين.

ورأت اللجان في بيان أن استقبال البحرين للمجرم قاتل الأطفال والنساء غانتس، يمثل طعنة غادرة للشعب الفلسطيني، ويشجع العدو الصهيوني ارتكاب المزيد من المجازر والجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

وأكدت اللجان أن التطبيع المهين لن يمنح الشرعية للعدو الصهيوني الذي سيبقى العدو الأوحد للأمة، وعلى أن مسار التطبيع واللقاءات المخزية مع قادة العدو الصهيوني المجرمين لن تفلح في تزييف وعي شعوب الأمة.

المصدر: موقع المنار