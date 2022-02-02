الرئيس الفلسطيني يستقبل وفدا من منظمة العفو الدولية بعد تقرير للأخيرة ضد الإحتلال الإسرائيلي

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الأربعاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله وفدا من منظمة العفو الدولية برئاسة الأمين العام للمنظمة، أنياس كالامار، عقب تقرير نشرته المنظمة انتقد الكيان الإسرائيلي لممارستها ما وصفته بالفصل العنصري ضد الفلسطينيين.

واستمع الرئيس عباس لشرح مفصل حول التقرير الذي أصدرته المنظمة حول ارتكاب الكيان الإسرائيلي القوة القائمة بالاحتلال لجريمة الفصل العنصري”الابارتهايد” والقهر والهيمنة والاضطهاد وإنكار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والذي أظهر ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”، أعرب الرئيس عن تقديره لهذا الجهد الكبير الذي قامت به المنظمة عبر عدة سنوات من البحث عن الحقيقة. وأكد عباس أن دولة فلسطين ستتابع مع جميع دول ومنظمات العالم من أجل شرح ما جاء في هذا التقرير، وتنفيذ إجراءات تحمي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتؤدي إلى إنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين، ونيل الشعب الفلسطيني الحرية والاستقلال.

من جانبها قالت كالامار، “لقد تلقينا دعوة من الرئيس عباس لتقديم تقرير عن العمل الذي قمنا به، والتقرير الذي أعددناه، حيث قدمنا شرحا حول نظام الفصل العنصري الذي أوجدته السلطات الإسرائيلية، وجرائم الفصل العنصري”. وأضافت، “جرى نقاش معمق حول ما نقوم به من عمل أمام كل العالم لإنهاء الفصل العنصري”.

وتابعت الأمين العام للعفو الدولية، أن حكومة الإحتلال رفضت أي نقاش حول التقرير، “لكن نحن سنواصل عملنا حتى يتم فضح جرائم الفصل العنصري الذي ترتكبه”.

وفي ردها حول الخطوات المقبلة، قالت كالامار، إن “نشر التقرير كان الخطوة الأولى، ونحن أعضاء في 70 منظمة دولية، وهذه المنظمات ستعمل لدى حكوماتها لإنهاء نظام الفصل العنصري الذي كرسته إسرائيل”.

وأضافت، “لدينا عمل خلال الأشهر والسنوات المقبلة، ولدينا التزام بعمل كل ما هو ممكن من المنظمات الدولية لفضح ممارسات الفصل العنصري والجرائم التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين”.

يذكر أن كالامار كانت قد دعت المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين. وأكدت كالامار في المؤتمر الصحفي الذي عقدته أمس الثلاثاء بمدينة القدس المحتلة، لإطلاق تقرير المنظمة بعنوان “نظام الفصل العنصري (أبارتهايد) الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، أن ” هذا نظامٌ قاسٍ يقوم على الهيمنة وجريمة ضد الإنسانية، إن إسرائيل تستخدم نظام الفصل العنصري بحق الفلسطينيين، في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان”.

ودعت إلى وضع حد للممارسات الوحشية المتمثلة بهدم المنازل وعمليات الإخلاء القسري مشددة على ضرورة ألا تقتصر الردود الدولية على الإدانات العقيمة مشيرة إلى أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة اعتبرت الفلسطينيين تهديدا ديمغرافيا وتسعى لتهويد مناطق من ضمنها القدس. وطالبت المنظمة كيان الإحتلال بتغيير سياساتها العنصرية بحق الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن استمرار الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة أدى إلى الفقر والتهميش.

المصدر: سبوتنيك