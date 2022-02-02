مسيرات احتجاجية في محافظة صنعاء تندد بجرائم وتصعيد العدوان

شهدت عدد من مديريات محافظة صنعاء، اليوم مسيرات احتجاجية تنديداً بتصعيد العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي واستمرار جرائمه بحق الشعب اليمني.

ففي مديرية بني مطر ندد المشاركون في مسيرة حاشدة بحضور عضو مجلس الشورى محمد سلمان ومدير مكتب التربية بالمحافظة هادي عمار ونائبه محمد خميس، بتواطؤ المجتمع الدولي تجاه جرائم العدوان الوحشية واستهداف الأحياء السكنية وترويع الآمنين وتشديد الحصار على الشعب اليمني .

ودعا مدير مكتب التربية، إلى تصعيد المسيرات الاحتجاجية لفضح الجرائم التي يرتكبها العدوان بحق الأطفال والنساء، معتبرا السكوت على انتهاكات وحصار تحالف العدوان وصمة عار في جبين المنظمات الحقوقية التي تتشدق باسم حقوق الانسان.

فيما أكد المشاركون في مسيرات مماثلة بمديريتي سنحان وجحانة، أن الشعب اليمني سيقابل إمعان العدو في جرائم الحرب بالصمود والثبات ورفد الجبهات والنفير نحو مواقع البطولة والشرف ومواجهة التصعيد بالتصعيد حتى تحقيق النصر وطرد الغزاة المحتلين.

وبارك المشاركون في المسيرات الاحتجاجية، عملية إعصار اليمن الثالثة التي استهدفت العمق الإماراتي.. معتبرين ذلك حق مشروع للشعب اليمني في ردع قوى العدوان والرد على جرائم الحرب المروعة.

كما أشادوا بالانتصارات النوعية للقوة الصاروخية والطيران المسير في العمقين السعودي والإماراتي، مؤكدين ضرورة تعزيز ومواصلة عمليات ردع قوى العدوان حتى تحقيق النصر .

المصدر: وكالة سبأ