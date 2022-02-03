أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الخميس 03-02-2022

البناء

• توقّع خبير في البنك الدولي أن لا تصل المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي الى اتفاق نهائي قبل العام المقبل ونهاية ولاية حاكم مصرف لبنان بسبب عدم الثقة الصندوق بالحاكم وأرقامه وجدية التعاون معه. وقال ربما يبدأ استثمار الغاز اللبناني قبل الاتفاق مع الصندوق

• قال دبلوماسي أوروبي إن كل ما يقال اليوم عن الانتخابات النيابية في لبنان والحكومة الجديدة في العراق معرّض للتبديل والتغيير بعد نهاية المفاوضات النووية مع إيران، لأن حسابات اليوم تفاوضيّة وستتغير مع التوصل لاتفاق يغير وجه المنطقة ويتوقع إنجازه حكماً قبل الاستحقاقين

اللواء

• تبيَّن لمعنيين بالإنتخابات أن منظمات دعم مجموعات المجتمع المدني، بدأت بصرف بعضٍ من الميزانيات المخصصة للإنتخابات في الداخل والخارج

• لا يُخفي وزير معني صعوبة تمكّن الحكومة من الوفاء بأي التزامات مالية مع أي قطاع، ولا سيما قطاع النقل البري.

• تضيع الأسباب الحقيقية لإفتعال أزمة المازوت، في عزّ الشتاء، بين غموض غير بنَّاء لمديرية النفط في وزارة الطاقة وطمع غير مسبوق لشركات التوزيع وإدارة متخلِّفة لمصرف لبنان.

الجمهورية

• تساءلت دوائر دولة مؤثرة عن جدوى مطالبة لبنان بتنفيذ شروط لا قدرة له على تنفيذها في ظل الأجواء الدولية – الإقليمية – المحلية الراهنة.

• أكد قيادي تيار سياسي أن من يمكن أن يخرج من صفوف التيار على زعل لا يمكن أن يذهب الى أحد الأحزاب في ساحة مشتركة مهما كلف الأمر.

• تبين أن العديد من المعلومات التي نشرت أو تسربت حول ما شهده لقاء إقليمي يعني لبنان لا علاقة لها بما جرى فيه وهي بمعظمها تكهنات وتمنيات.

المصدر: صحف