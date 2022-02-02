لجنة المتعاقدين في الاساسي: لا عودة للتعليم غدا بانتظار مرسوم بدل النقل

اعلنت اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي في بيان اليوم، ردا على “ما يتم تداوله عن فتح المدارس الرسيمة غدا وتكثيف الدروس”. ان “اللجنة الممثلة برئيستها نسرين شاهين توضح ان الاساتذة المتعاقدين والمستعان بهم لا زالوا بانتظار مرسوم بدل نقل عن كل يوم حضور الى المدرسة، وعليه لا عودة الى التعليم غدا”.

ونوهت “بنضال الاساتذة المتعاقدين ودفاعهم عن حقوقهم ولمشاركتهم في الاعتصام الذي نظمته اليوم امام المنطقة التربوية في النبطية”، داعية اياهم الى “رص الصفوف واستمرار التحركات والمشاركة في اعتصام يوم غد الخميس امام المنطقة التربوية في طرابلس، وبعد غد الجمعة في الاعتصام امام تمثال شكيب جابر في عاليه، ويوم السبت امام المنطقة التربوية في زحلة، عند الساعة العاشرة صباحا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام