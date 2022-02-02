ارتفاع عدد قتلى هجوم مسلح على مركز للنازحين في الكونغو الديمقراطية إلى 60 قتيلاً

ارتفع عدد قتلى هجوم على مخيم للنازحين في الكونغو الديموقراطية إلى أكثر من 60 قتيلاً وذلك بعد هجوم لعناصر مسلحة كونغولية تعرف باسم “الميليشيا التعاونية لتنمية الكونغو” في موقع في بلين سافو للنازحين في مقاطعة إيتوري شمال شرقي البلاد.

وقال موقع “بوليتيكو” الكونغولي الأربعاء، وفقاً لرئيس الموقع الذي تعرض للهجوم ندالو بيس “المهاجمون ظهروا فجأة ليل الثلاثاء من الساعة 9 مساءً”. وصرّح المسؤول بيس، للصحافة المحلية بأن العدد “وصل حاليا إلى أكثر من 60 قتيلا في ملاجئ النازحين”.

وبحسب موقع “نيوز كونغو” الأربعاء، أدانت “القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية الهجوم الذي شنته الميليشيا التعاونية لتنمية الكونغو، (كوديكو) منذ ليلة الثلاثاء حتى اليوم الأربعاء في موقع بلين سافو للنازحين”.

وأفاد الموقع أن المتشددين كانوا مسلحين بالأسلحة النارية والسكاكين.

المصدر: سبوتنيك