كييف وأنقرة تتجهان لتوقيع اتفاقية منطقة التجارة الحرة

صرّح رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال الأربعاء، أنه من المرجح توقيع اتفاقية منطقة التجارة الحرة مع تركيا الخميس وذلك خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى كييف. وقال شميغال خلال اجتماع للحكومة بهذا الصدد “من المقرر توقيع الاتفاق غدا (الخميس) بحضور رئيسي أوكرانيا وتركيا فلاديمير زيلينسكي و رجب طيب أردوغان”.

هذا ووافق مجلس الوزراء الأوكراني، في اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع اتفاقية بشأن منطقة التجارة الحرة مع تركيا. وتنص المذكرة التفسيرية للوثيقة، على أن اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا ستسهم في تكثيف التجارة بين البلدين، ونمو الصادرات، وخلق فرص عمل جديدة، ونقل التكنولوجيا، وتبادل الخبرات.

وأفادت وزارة التجارة التركية الأربعاء، أن تركيا وأوكرانيا ستوقعان غدا الخميس، اتفاقية تجارة حرة بينهما، الأمر الذي سيساهم في تعزيز التجارة بين البلدين.

المصدر: سبوتنيك