“قسد” تختطف امرأتين في ريف الرقة الشمالي

أفادت وكالة الأنباء السورية “سانا” أن قوات سوريا الديمقراطية “قسد” خطفت امرأتين بعد مداهمة منزلهما في قرية التروازية شمال محافظة الرقة. وكشف مصدر محلي من القرية لوكالة “سانا” أن “مسلحين من ميليشيا قسد الانفصالية داهموا منزل أحد المواطنين في قرية التروازية بريف الرقة الشمالي وخطفوا والدته وزوجته للضغط عليه ليسلم نفسه للميليشيا”.

وأفادت الوكالة أن “قسد” “اختطفت أمس عددا من الشبان أثناء مداهمة نفذتها في حي خشمان شرق مدينة الحسكة واقتادتهم إلى جهة مجهولة بغرض زجهم في عمليات التجنيد القسري والقتال في صفوفها وداهمت مخيم المحمودلي في ريف الرقة الغربي واختطفت نحو 40 شخصا من المقيمين فيه”.

المصدر: سانا