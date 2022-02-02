الوكالة الوطنية للإعلام : طيران العدو يخرق جدار الصوت فوق كسروان – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
February 2 2022 - 11:36
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
02 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
مجازر اليمن
ترددات البث
البث المباشر
اتحادات ونقابات قطاع النقل البري تبدأ إضراباً عاماً في مختلف المناطق اللبنانية
جلسة لمجلس الوزراء في السراي الحكومي لاستكمال البحث في مشروع موازنة عام 2022
هيئة شؤون الأسرى: أسرى سجن عسقلان يخوضون إضراباً عن الطعام احتجاجاً على تعاطي إدارة السجون مع قضية الأسير ناصر أبو حميد
جرافات العدو الصهيوني تهدم شقتين لعائلة الكرامة في بلدة الطور في القدس المحتلة
البنتاغون يقرر إرسال طائرات مقاتلة ومدمّرة تحمل صواريخ لمساعدة الإمارات في التصدي للهجمات اليمنية
خلية الإعلام الأمني في العراق: مقتل 5 إرهابيين من داعش في ضربة جوية للجيش جنوب نينوى
إيران: حداد عام في البلاد على رحيل آية الله الشيخ لطف الله صافي كلبايكاني وعطلة رسمية في قم المقدسة
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان: شراء منظومة اس 400 الروسية هو شأن داخلي لا يؤثر سلباً على الناتو
رويترز: وزارة الدفاع التركية وجهت ضربات جوية ضد أهداف لمسلحين أكراد في العراق وشمال سوريا
البيت الأبيض: مستشار الأمن القومي ومتحدث الرئاسة التركية أكدا في اتصال هاتفي الالتزام بالدبلوماسية لحل أزمة أوكرانيا
وزير الخارجية الفرنسي: لا مؤشرات حالياً على أن روسيا مستعدة للتحرك ضد أوكرانيا
وكالة بلومبرغ: واشنطن أبلغت موسكو بالسماح لها بالتحقق من عدم وجود صواريخ توماهوك في رومانيا وبولندا
رئيس مكتب الأمن القومي البولندي: الولايات المتحدة بصدد نشر نحو 2500 جندي إضافي في البلاد
شركة فايزر تقدم طلباً للسلطات الصحية الأميركية للترخيص باستخدام لقاحها المضاد لكورونا للأطفال بين 6 أشهر و5 سنوات
الشرطة الأميركية: 3 قتلى في حادثي إطلاق نار في كلية بولاية فرجينيا ومدرسة في مينيسوتا
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
مكتب الوكيل الشرعي للإمام الخامنئي في لبنان يعلن أن الأربعاء هو المتمم لشهر جمادى الثانية والخميس هو الأول من شهر رجب
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
رئيس غينيا بيساو: المحاولة الانقلابية التي شهدتها البلاد عصر الثلاثاء أوقعت قتلى والعديد من الجرحى
مكتب الوكيل الشرعي للإمام الخامنئي في لبنان يعلن أن الاربعاء هو المتمم لشهر جمادى الثانية والخميس هو الأول من رجب الأصب
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
بوتين: الغرب يستخدم أوكرانيا أداة لاحتواء روسيا وكبح تقدمها الاقتصادي
الخارجية الأمريكية: بلينكن أبلغ لافروف خلال مكالمة هاتفية ضرورة سحب القوات الروسية من الحدود مع أوكرانيا
لافروف: يمكننا وصف الرد الأمريكي على أبرز مقترحاتنا بشأن الضمانات الأمنية بالسلبي
الولايات المتحدة تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي الخميس حول كوريا الشمالية
رئيس غينيا بيساو: المحاولة الانقلابية التي شهدتها البلاد عصر الثلاثاء أوقعت قتلى والعديد من الجرحى
مكتب الوكيل الشرعي للإمام الخامنئي في لبنان يعلن أن الاربعاء هو المتمم لشهر جمادى الثانية والخميس هو الأول من رجب الأصب
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
الارصاد الجوية: لبنان سيتأثر بمنخفض جوي سريع ومحدود الفعالية اعتباراً من ظهر الاثنين وحتى ظهر الثلاثاء
سماكة الثلوج أكثر من 3 امتار في عكار ومعظم الطرق مفتوحة
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
الوكالة الوطنية للإعلام : طيران العدو يخرق جدار الصوت فوق كسروان
منذ 33 mins
2 February، 2022
كسروان
التعليقات
ذات صلة
انطلاق حملة التلقيح في مستشفى فتوح كسروان الحكومي اليوم
السيطرة على الحرائق في خراج عدد من قرى فتوح كسروان
طوافة عسكرية تدعو سكان كسروان الى التزام منازلهم
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}
للإطلاع على أبرز المحطات في حياة سيد شهداء محور المقاومة الحاج قاسم سليماني..
إغلاق
تصفح