ارتفاع أسعار النفط بانتظار نتائج اجتماع “أوبك+”

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الأربعاء، بنحو طفيف وسط حالة ترقب من قبل المستثمرين لنتائج اجتماع “أوبك+” المزمع عقده اليوم، حيث ستبحث دول المجموعة الأوضاع في سوق النفط العالمية.

وبحلول الساعة 10:00 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.16% إلى 88.34 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 0.13% إلى 89.28 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع “بلومبرغ”.

ومن المتوقع أن تقر مجموعة “أوبك+” خلال اجتماع اليوم إضافة 400 ألف برميل أخرى لإنتاج المجموعة.

المصدر: روسيا اليوم