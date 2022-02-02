عناوين وأسرار الصحف المحلية في 02-02-2022

*العناوين*

– النهار: الفاتيكان بالفم الملآن: خائفون على مستقبل لبنان

– الأخبار : فوضى المصرف: «تجميل» الكارثـة على حساب المجتمع والاقتصاد

– الديار: الاسعار تكوي الشعب اللبناني رغم هبوط الدولار ولا احد يسأل عن معيشة المواطنين

– البناء: الفاتيكان في بيروت… وميقاتي في أنقرة… والخارجيّة تستنجد بالجاليات لتمويل السفارات

– اللواء : قطاع النقل يشلّ البلد اليوم وغداً.. ومذكرة إحضار سلامة تُهدّد بارتفاع الدولار

*الأسرار*

النهار

تستمر المساعي من قِبل زعيم سياسي لإقناع نائب حالي أو نجله بالترشح في الانتخابات المقبلة، نظراً إلى اعتداله وإلى أكثر من معطى وصعوبة إيجاد البديل.

يُتوقّع أن يتبلور موقف وزير ماروني سابق وقطب جبلي حول مشاركته في الانتخابات النيابية المقبلة وتحالفاته.

اللواء

بات بحكم المؤكد أن مساعٍي تبذلها دولة عربية ناشطة من شأنها أن تبرّد الأجواء بين لبنان ودول الخليج، ريثما يتضح مسار مفاوضات فيينا.

لا تحظى خطوة هبوط الدولار على النحو الحاصل بقبول مؤسسات الإئتمان المالي الدولي، التي لا تبدي ترحيباً بما يحصل في سوق القطع!

أخذ على جهة سياسية سعيها للتشبّث برموز «غير شعبية» لأسباب تتعلق بعدم إفساح المجال أمام هجمة الطامحين للمراكز.

البناء

توقعت دراسة إحصائيّة انتخابيّة نفّذت لحساب إحدى السفارات أن يحصل بهاء الحريري على ثلاثة مقاعد وأن يستفيد حزب القوات بتثبيت ثلاثة من مقاعده السابقة بسبب غياب تيار المستقبل انتخابياً وأن تستفيد الكتل الأخرى من تراجع المشاركة بانخفاض الحاصل الانتخابيّ لتزيد مقاعدها

قال مسؤول أمني إن بمستطاع الأجهزة الأمنيّة فرض اعتماد لوائح الأسعار التي كانت لكل السلع والأدوية في تشرين الأول الماضي خلال يومين (كان سعر الدولار 19500 ليرة) إذا أصدر وزيرا الاقتصاد والداخلية قراراً موحداً بهذا المضمون دون استثناءات وزوّدت الأجهزة بلوائح الأسعار

الجمهورية

تؤكد مصادر دينية أن لا انكفاء لطائفة أساسية وستكون لها مواقف حازمة قريباً.

لوحظت خلافات بالجملة بين وزراء ومديرين عامين في وزارات أساسية ومحاولة إبعاد المديرين عن اجتماعات مهمة

لم يتبلّغ مسؤول رفيع معني بملف تفاوضي أساسي بموعد زيارة وسيط في هذا التفاوض على رغم أن مجيئه كان منتظراً بعد زيارته أخيراً دولة معنية.

المصدر: صحف