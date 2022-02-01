مصدر أمني عراقي: نحو 20 غارة تركية على مناطق شمال العراق – موقع قناة المنار – لبنان
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February 1 2022 - 23:14

مصدر أمني عراقي: نحو 20 غارة تركية على مناطق شمال العراق

منذ 40 mins 1 February، 2022
أخبار موقع المنار

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