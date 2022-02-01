وزير خارجية الاحتلال يائير لابيد: التهديد الأكبر هو تفكك النسيج الاجتماعي للمجتمع الإسرائيلي وبدون حصانة اجتماعية داخلية لن نتمكن من مواجهة أو إيران أو حزب الله (المركز الفلسطيني للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 1 2022 - 23:12

وزير خارجية الاحتلال يائير لابيد: التهديد الأكبر هو تفكك النسيج الاجتماعي للمجتمع الإسرائيلي وبدون حصانة اجتماعية داخلية لن نتمكن من مواجهة أو إيران أو حزب الله (المركز الفلسطيني للاعلام)

منذ 2 ساعة 1 February، 2022
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