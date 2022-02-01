حزب الله نعى المرجع الكلبايكاني: برحيله خسر العالم الإسلامي والحوزات العلمية عالما وفقيها مقتدرا

نعى حزب الله المرجع الديني آية الله العظمى الشيخ لطف الله صافي الكلبايكاني.

وقال في بيان “لقد خسر العالم الإسلامي والحوزات العلمية قامة شامخة وعالما وفقيها مقتدرا برحيله، بعد عمر مديد قدم خلاله إنجازات علمية كبيرة ‏من مؤلفات فقهية ودينية وفكرية، مضافا الى إشرافه على تربية وتدريس عدد كبير من العلماء، كما كانت ‏مشاركاته مهمة وفاعلة منذ قيام الجمهورية الاسلامية من خلال عمله في مجلس خبراء الدستور الذي تشكل في ‏بداية انتصار الثورة الإسلامية في ايران وكان عضوا لدورتين في مجلس صيانة الدستور”.

وتقدم بـ”آيات العزاء والمواساة من المراجع العظام ومن سماحة آية الله العظمى الامام الخامنئي وعائلة الراحل الكريمة وكل أهل العلم في الحوزات العلمية”، سائلا “الله تعالى أن يتغمده برحمته الوارفة إنه سميع مجيب”.‏

المصدر: العلاقات الاعلامية