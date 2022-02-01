علوية عرض مع وفد قرى جزين أسباب انقطاع الكهرباء عن البلدات المستفيدة من محطة الاولي ومعامل الليطاني

استقبل رئيس مجلس إدارة مدير عام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي علوية وفدا من قرى قضاء جزين ضم امين سر رابطة مخاتير قضاء جزين المختار أنطوان كرم والمحامي جورج عيد والمهندس سعيد الأسمر، سلموه كتابا موقعا من مخاتير المنطقة بمطالب الاهالي.

وأشار بيان لمصلحة الليطاني، الى أن “المجتمعين عرضوا لمشكلة زيادة الحمولة على خط جزين رقم 2 الذي يغذي البلدات المستفيدة من محطة الاولي ومعامل الليطاني خصوصا بعد تخطي هذه الحمولة للقدرة الاسمية للمحولات والخلايا، مما يعرض المنشآت لجهد مضاعف قد يتسبب بتعطيلها لا سيما وان المحولات الموجودة قديمة وعمرها الفني قد تخطى متوسط عمر المحولات المحدد بـ 40 عاما”.

ولفت البيان الى أن “المجتمعين تباحثوا في الأسباب التي تؤدي الى انقطاع الكهرباء على هذا الخط وأهمها زيادة الكثافة السكانية وانتشار تجمعات النازحين السوريين، إضافة الى انتشار معدات التعدين الرقمية التي تستعمل للعملات المشفرة والتي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية تتخطى الاستهلاك العادي للمواطنين، حيث اكد الوفد ان قرى جزين قد حظرت هذه الأنشطة فيما استمرت في المناطق الاخرى. وتم التوافق، على ضرورة وضع حد لهذه التجاوزات والتعديات في كافة المناطق والطلب من النيابة العامة التمييزية بموجب التحقيق الجاري لديها بناء على إخبار المصلحة بضبط الأنشطة غير القانونية لمحلات التعدين ومصادرة جميع الأجهزة والحواسيب المخصصة لذلك نظرا لعدم شرعيتها وذلك في القرى والبلدات الاخرى، إضافة الى الطلب من وزارة الداخلية والبلديات العمل على إلزام النازحين السوريين بتسوية أوضاعهم من خلال إزالة التعديات على الشبكة، وتصدي البلديات لهذه المخالفات وترشيد استخدام الطاقة بالتنسيق مع مؤسسة الكهرباء”.

وذكر أن “الوفد أكد على موقف المصلحة الرامي الى حماية الحقوق المكتسبة بالتغذية الكهربائية للبلدات المغذاة من معامل الليطاني والمربوطة بمحطة الاولي، لا سيما أن هذه المعامل المائية أقيمت في نطاقها منذ خمسينات القرن الماضي بالإضافة الى تغذيتها بمصادر المياه لتشغيلها من حوض الاولي وشلالات جزين. كما أكد المجتمعون على ضرورة إضافة القرى المستحقة اسوة بباقي قرى جزين التأهيل مما يوجب قيام مؤسسة كهرباء لبنان بتجديد محطة التوزيع 15 ك.ف. في معمل ارقش، بحيث يتم تركيب خلايا جديدة لستة خطوط بدلا من ثلاثة خاصة وان المؤسسة أطلقت المناقصة ولم يباشر بتنفيذ الاشغال منذ العام 2019”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام