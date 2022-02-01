محافظ مأرب يتحدث عن جرائم العدوان خلال التصعيد العسكري الأخير

تحدث محافظ مأرب في اليمن علي محمد طعيمان عن جرائم العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي في محافظتي مأرب وشبوة خلال التصعيد العسكري الأخير.

وأوضح طعيمان أن “العدوان ارتكب عبر أداته دويلة الإمارات جرائم عدة في مديريات محافظتي شبوة ومأرب وباقي المحافظات خلال تصعيدهم العسكري الأخير، تركزت على مديريات حريب والجوبة المكتظة بالمواطنين ودمرت خلالها الطرقات والجسور والمنشآت الخدمية واستشهد المواطنون في الطرقات والأسواق والمنازل”.

ولفت طعيمان إلى أن “ما يزيد عن 600 مواطن من أبناء محافظتي شبوة ومأرب سقطوا ما بين شهيد وجريح إلى جانب الشهداء الذي سقطوا في جريمتي نزلاء سجن صعدة وأسرة آل الجنيد وغيرهم وذلك خلال التصعيد الأخير لتحالف العدوان”.

وحمل طعيمان “مجلس الأمن والأمم المتحدة المسؤولية بدرجة أساسية عن هذه الجرائم”، واعتبر “أنهما أداة أمريكا وإسرائيل في تبرير الجرائم في المنطقة”، داعيا “النظام الإماراتي ومن يقف خلفه إلى أن يتحملوا عواقب تصعيدهم ونحن لن يثنينا شيء عن الدفاع عن أنفسنا وتحرير كل جزء في بلدنا”.

المصدر: موقع انصار الله