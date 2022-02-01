مصادر فلسطينية: مستوطن يدهس الشاب أحمد العباسي عند باب المغاربة بالقدس المحتلة ويلوذ بالفرار – موقع قناة المنار – لبنان
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February 1 2022 - 15:36

مصادر فلسطينية: مستوطن يدهس الشاب أحمد العباسي عند باب المغاربة بالقدس المحتلة ويلوذ بالفرار

منذ 14 mins 1 February، 2022
أخبار موقع المنار

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