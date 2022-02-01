مصادر فلسطينية: مستوطن يدهس الشاب أحمد العباسي عند باب المغاربة بالقدس المحتلة ويلوذ بالفرار – موقع قناة المنار – لبنان
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February 1 2022 - 15:36
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تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
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مصادر فلسطينية: مستوطن يدهس الشاب أحمد العباسي عند باب المغاربة بالقدس المحتلة ويلوذ بالفرار
منذ 14 mins
1 February، 2022
القدس المحتلة
باب المغاربة
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