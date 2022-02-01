الرئيس ميقاتي غادر على رأس وفد وزاري الى انقرة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 1 2022 - 13:24

الرئيس ميقاتي غادر على رأس وفد وزاري الى انقرة

منذ 14 mins 1 February، 2022
ميقاتي
لبنان

غادر رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بيروت بعد ظهر اليوم متوجها الى انقرة في زيارة رسمية  بدعوة من الرئيس التركي رجب طيب اردوغان .
ويضم الوفد  الوزاري الى الزيارة وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، وزير السياحة وليد نصار، وزير الطاقة والمياه وليد فياض، وزير البيئة ناصر ياسين، وزير الزراعة عباس الحاج حسن، وزير الاشغال العامة والنقل على حميه، وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، المستشار الديبلوماسي للرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر، على أن ينضم الى الوفد في انقرة سفير لبنان في تركيا غسان المعلم.
وفور وصوله الى انقرة سيجري الرئيس ميقاتي محادثات مع الرئيس اردوغان، فيما يجري الوزراء اللبنانيون اجتماعات ثنائية مع نظرائهم الاتراك. وسيعقد الرئيسان اردوغان وميقاتي مؤتمرا صحافيا مشتركا.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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