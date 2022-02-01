المتعاقدون في التعليم المهني والاساسي والثانوي يعتصمون في طرابس

نفذ الاساتذة المتعاقدون في التعليم المهني والاساسي والثانوي ، اعتصاما أمام مقر الرابطة الثقافية بطرابلس، اكدوا خلاله استمرارهم بالاضراب المفتوح والاعتصام حتى تحقيق مطالبهم المشروعة كافة.

سامية عيسى القت كلمة باسم المعلمين جددت فيها التزام الجميع بالاضراب لحين تثبيت المتعاقدين ،من جهتها رامية حبلص جددت مطالب الاساتذة تنفيذ مستحقات العقود وبدل النقل وحق المعلم في الضمان الاجتماعي،مضيفة “نحن لسنا هواة اضراب ولكن نطالب بادنى متطلبات العيش الكريم.

ووجه المشاركون صرخة باسم المشاركين إلى وزير التربية والتعليم ان قطاع التعليم الرسمي في خطر ويجب أن تلتفت الدولة لمعاناتنا.

المصدر: موقع المنار