المتعاقدون في التعليم المهني والاساسي والثانوي يعتصمون في طرابس – موقع قناة المنار – لبنان
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February 1 2022 - 13:24

المتعاقدون في التعليم المهني والاساسي والثانوي يعتصمون في طرابس

منذ 29 mins 1 February، 2022
لبنان

نفذ الاساتذة المتعاقدون في التعليم المهني والاساسي والثانوي ، اعتصاما أمام مقر الرابطة الثقافية بطرابلس، اكدوا خلاله استمرارهم بالاضراب المفتوح والاعتصام حتى تحقيق مطالبهم المشروعة كافة.
سامية عيسى القت كلمة باسم المعلمين جددت فيها التزام الجميع بالاضراب لحين تثبيت المتعاقدين ،من جهتها رامية حبلص جددت  مطالب الاساتذة  تنفيذ  مستحقات العقود وبدل النقل وحق المعلم في الضمان الاجتماعي،مضيفة “نحن لسنا هواة اضراب ولكن نطالب بادنى متطلبات العيش الكريم.
ووجه المشاركون صرخة باسم المشاركين إلى وزير التربية والتعليم ان قطاع التعليم الرسمي في خطر ويجب أن تلتفت الدولة لمعاناتنا.

المصدر: موقع المنار

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