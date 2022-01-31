البيت الأبيض: روسيا ترسل قوات إلى بيلاروس وتخطط لإرسال المزيد خلال الأسابيع المقبلة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 31 2022 - 21:16

البيت الأبيض: روسيا ترسل قوات إلى بيلاروس وتخطط لإرسال المزيد خلال الأسابيع المقبلة

منذ 54 mins 31 January، 2022
أخبار موقع المنار

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