تعديلات طريفة على جواز السفر البلجيكي الجديد

تداول سياسيون ومغردون عبر منصات التواصل الاجتماعي صورا طريفة لجواز السفر البلجيكي الجديد الذي يحتوي على شخصيات تاريخية ورسوم لحيوانات وطيور، فضلا عن شخصيات كرتونية من القصص البلجيكية الشهيرة.

ونشر الحساب الرسمي لوزارة الخارجية البلجيكية مقطع فيديو دعائيا مصمما باستخدام تقنيات الرسوم المتحركة، وذلك للتعريف بالجواز الجديد وبالرموز الكرتونية المستخدمة فيها.

وأفادت وزارة الخارجية بأن الجواز سوف يكون متاحا للطلب بدءًا من يوم السابع من فبراير/شباط القادم، من خلال حكومة المدينة التي يعيش فيها المواطن البلجيكي في الداخل، أو من القنصليات إن كان يعيش في بلد آخر.

وأشار الباحث البلجيكي دينيس فريتز إلى أن الجواز الجديد صممته شركة “ذيتس” (Zetes) للصناعات والتكنولوجيا.

وعبّر القنصل البلجيكي في مدينة نيويورك فرانك جيركنز عن رأيه بالتصميم الجديد من خلال نشر صورة لموظفة في القنصلية وهي تحمل الجواز الجديد، علق عليها قائلًا “أطلقت الحكومة البلجيكية جواز سفر جديدًا بتصميم جديد وفريد من نوعه يتميز بأشكال الشخصيات الكرتونية والقصص المصورة البلجيكية، إليكم موظفتنا مارلين تحمل أحدث جواز سفر بلجيكي بصاروخ تان تان”.

كما كتب سفير دولة المجر في بلجيكا تاماس إيفان كوفاكس تغريدة تتضمن تهنئة بصدور هذا الجواز، مشيرا إلى أنه يحتوي على رسوم لشخصيات كرتونية مشهورة مثل تان تان والسنافر ولاكي لوك.

المصدر: مواقع