النفط يصعد لأعلى مستوى منذ أكتوبر 2014

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين ، إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من 7 سنوات، بفعل مخاوف بشأن نقص الإمدادات والاضطرابات السياسية ‬في شرق أوروبا والشرق الأوسط.

وارتفع خام برنت القياسي 92 سنتا أو 1.0 بالمئة إلى 90.95 دولار للبرميل بحلول الساعة 0051 بتوقيت غرينتش بعد زيادة 69 سنتا يوم الجمعة. وفق رويترز .

فيما صعدت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 1.1 في المئة إلى 87.81 دولار للبرميل بعد أن ارتفع 21 سنتا يوم الجمعة.

وسجل المعياران يوم الجمعة أعلى مستوى لهما منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2014.

المصدر: سبوتنيك