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January 31 2022 - 09:40

النفط يصعد لأعلى مستوى منذ أكتوبر 2014

منذ 36 mins 31 January، 2022
اقتصاد - صفحات منوعة

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين ، إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من 7 سنوات، بفعل مخاوف بشأن نقص الإمدادات والاضطرابات السياسية ‬في شرق أوروبا والشرق الأوسط.
وارتفع خام برنت القياسي 92 سنتا أو 1.0 بالمئة إلى 90.95 دولار للبرميل بحلول الساعة 0051 بتوقيت غرينتش بعد زيادة 69 سنتا يوم الجمعة. وفق رويترز .
فيما صعدت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 1.1 في المئة إلى 87.81 دولار للبرميل بعد أن ارتفع 21 سنتا يوم الجمعة.
وسجل المعياران يوم الجمعة أعلى مستوى لهما منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2014.

المصدر: سبوتنيك

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