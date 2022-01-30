وزير الخارجية الأوكراني: الهلع المرتبط بتصاعد التوتر على الحدود ينعكس سلبا على اقتصادنا – موقع قناة المنار – لبنان
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January 30 2022 - 17:34

وزير الخارجية الأوكراني: الهلع المرتبط بتصاعد التوتر على الحدود ينعكس سلبا على اقتصادنا

منذ 12 mins 30 January، 2022
أخبار موقع المنار

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