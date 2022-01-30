الامام الخامنئي: هدف العدو من الحرب الاقتصادية كان انهيار الاقتصاد الإيراني لينفذ مخططاته الخبيثة

قال الامام السيد علي الخامنئي إن “هدف الأعداء من الحرب الاقتصادية هو انهيار الاقتصاد الإيراني”.

وأضاف الامام الخامنئي خلال استقباله جمعا من ناشطي القطاعات الانتاجية الاحد ان “العدو شن حربا اقتصادية على ايران بهدف الانهيار الاقتصادي كي يجعل ابناء الشعب الايراني بوجه نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية ويتمكن من تنفيذ مخططاته السياسية الخبيثة”.

وقال الامام الخامنئي “إنكم وقفتم بوجه العدو وان الضباط الذين صمدوا خلال هذا الدفاع المقدس كانوا رواد الاعمال والمدراء الاكفاء في المجال الاقتصادي وجنودهم كانوا العمال الذين دخلوا الساحة بالصدق والاخلاص”، وتابع ان “جميع الناشطين في المجال الاقتصادي لعبوا دورا في صنع هذه المفخرة المتمثلة في الحفاظ على اقتصاد البلاد”.

المصدر: ارنا + مهر