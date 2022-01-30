التحكم المروري: طريق مرج الزهور – البقاع الغربي بسبب تكون طبقات الجليد – موقع قناة المنار – لبنان
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January 30 2022 - 10:06

التحكم المروري: طريق مرج الزهور – البقاع الغربي بسبب تكون طبقات الجليد

منذ 1 ساعة 30 January، 2022
أخبار موقع المنار

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