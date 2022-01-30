التحكم المروري: طريق فيطرون باتجاه فاريا سالكة أمام المركبات ذات الدفع الرباعي أو تلك المجهزة بسلاسل معدنية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 30 2022 - 10:04
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رابطة الاساتذة في التعليم الأساسي: ربط النزاع مع وزارة التربية حتى نهاية شهر شباط واستئناف التدريس اعتباراً من الأثنين
وزارة الصحة العامة: 7726 إصابة و15 حالة وفاة بفيروس كورونا في لبنان خلال الساعات الماضية
إصابة فلسطينيين اثنين بالرصاص المطاطي وآخر بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية
وزارة الدفاع العراقية: مقتل ارهابيين من تنظيم داعش في ضربات جوية شنتها مقاتلات عراقية على موقعهم بمحافظة ديالى
الرئيس الإيراني خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي: إيران أبدت إرادتها وجديتها للتوصل إلى اتفاق في مفاوضات فيينا
السيد إبراهيم رئيسي لإيمانويل ماكرون: على الطرف المقابل رفع العقوبات بشكل فعال وتقديم ضمانات حقيقية
السيد رئيسي لماكرون: الحلول الإقليمية دون تدخل أجنبي هي أساس تحقيق استقرار المنطقة
ماكرون لرئيسي: من حق إيران أن لا تثق بالولايات المتحدة فهي التي تسببت بالأزمة
ماكرون لرئيسي: أدين العدوان على المدنيين في اليمن وبالأخص الهجمات التي شنت مؤخراً
المتحدث باسم البنتاغون: واشنطن مستعدة للعمل مع موسكو بشأن بعض المطالب الروسية
المتحدث باسم البنتاغون: بعض المطالب الروسية مثل عدم انضمام أوكرانيا للناتو ليست من اختصاص بوتين
وزير خارجية أوكرانيا لنظيره الفرنسي: للتحلي باليقظة والحزم في الاتصالات مع روسيا ولإعطاء أولوية لتسوية سياسية ودبلوماسية
إعادة انتخاب سيرجيو ماتاريلا رئيسًا لإيطاليا لولاية ثانية بغالبية مطلقة بلغت 505 أصوات من أصل 1009
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
المتحدث باسم البنتاغون: واشنطن مستعدة للعمل مع موسكو بشأن بعض المطالب الروسية
المتحدث باسم البنتاغون: بعض المطالب الروسية مثل عدم انضمام أوكرانيا للناتو ليست من اختصاص بوتين
وزير خارجية أوكرانيا لنظيره الفرنسي: للتحلي باليقظة والحزم في الاتصالات مع روسيا ولإعطاء أولوية لتسوية سياسية ودبلوماسية
إعادة انتخاب سيرجيو ماتاريلا رئيسًا لإيطاليا لولاية ثانية بغالبية مطلقة بلغت 505 أصوات من أصل 1009
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
إعادة انتخاب سيرجيو ماتاريلا رئيسًا لإيطاليا لولاية ثانية بغالبية مطلقة بلغت 505 أصوات من أصل 1009
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
الكرملين: بوتين وماكرون أكدا على تقارب مواقف موسكو وباريس بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني
وزير الخارجية الروسية: فرض عقوبات على روسيا سيقابله قطع العلاقات بين موسكو وواشنطن وهذا لا يصب بمصالح أي طرف
لافروف: قواتنا تتمركز داخل أراضينا بينما تنشر واشنطن عسكرييها في أنحاء العالم دون دعوة من الدول
قوات دونباس: أوكرانيا تحضر لهجوم عسكري على مواقعنا بإشراف مستشارين أميركيين
كوريا الشمالية أجرت هذا الأسبوع تجربة تحديث لنظام صاروخ عابر بعيد المدى في إطار عدد قياسي من الاختبارات منذ بداية العام
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
التحكم المروري: طريق ضهر البيدر سالكة أمام المركبات ذات الدفع الرباعي أو تلك المجهزة بسلاسل معدنية
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
التحكم المروري: طريق فيطرون باتجاه فاريا سالكة أمام المركبات ذات الدفع الرباعي أو تلك المجهزة بسلاسل معدنية
منذ 1 ساعة
30 January، 2022
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