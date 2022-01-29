بايدن: سنرسل قوات لأوروبا الشرقية قريبا

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه سيرسل مجموعة صغيرة من الجنود الأمريكيين إلى أوروبا الشرقية قريبا، وسط تصاعد التوتر مع روسيا حول أوكرانيا.

وقال بايدن للصحفيين: “سأرسل قوات إلى أوروبا الشرقية ودول حلف شمال الأطلسي (الناتو) في المدى القريب. ليس عددا كبيرا من القوات”.

من جهته، أكد وزير الحرب الأمريكي لويد أوستن في وقت سابق، أن الجيش الأمريكي لن يشارك في أي عمل عسكري على أراضي أوكرانيا، التزاما بتوجيهات الرئيس جو بايدن.

وقال: “أوضح الرئيس جو بايدن بشكل لا لبس فيه، أنه لا يخطط لإرسال أي قوات إلى أوكرانيا للمشاركة في عمليات عسكرية هناك”.

بدوره، قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي، إن “الولايات المتحدة لا تحتفظ بقوة عسكرية دائمة في أوكرانيا، بل بمجموعة صغيرة من المستشارين”.

المصدر: وكالات