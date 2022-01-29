أول شيء يجب فعله بعد فقد حاسة التذوق والشم

أحد المؤشرات المبكرة والملحوظة على إصابتك بعدوى فيروس كورونا هو فقدان حاسة الشم والتذوق.

لا تزال الدراسات غير واضحة بشأن الكيفية التي يتسبب بها كورونا بالضبط في فقداننا لحاسة التذوق والشم.

وفقًا لدراسة نشرت في مجلة “Science Advances”، فإن فيروس “SARS-CoV-2″، الذي يسبب مرض الجهاز التنفسي، يرتبط ببروتين يسمى “ACE2″، غالبًا ما توجد هذه البروتينات في الخلايا التي تحيط بالأعصاب المسؤولة عن اكتشاف الروائح.

النظرية هي أن الفيروس يصيب هذه الخلايا مما يسبب التهابا وتلفا للأعصاب مما يعيق قدرتنا على الشم، ونظرًا لأن نكهة الأطعمة تأتي من الرائحة، فإننا غالبًا ما نفقد حاسة التذوق والشم في نفس الوقت.

أحيانًا يكون فقدان حاسة الشم، هو أول علامة على احتمال إصابتك بكورونا. إذا لم تكتشف فجأة أي رائحة، فإن أول شيء يجب عليك فعله هو عزل نفسك واختبار الفيروس في أسرع وقت ممكن.

في حين أن فقدان حاسة الشم يمكن أن يكون أيضًا أحد أعراض نزلات البرد، إلا أنه عادة لا يكون العرض الأول، لذلك من المهم القيام باختبار كورونا على الفور لتقليل مخاطر انتقال العدوى.

في حين أن فقدان حاسة الشم أو التذوق هي أحد الأعراض الشائعة في السلالات كورونا السابقة، لا يبدو أن مثل هذه الأعراض مرتبطة بأحدث متغير لفيروس كورونا “أوميكرون”.

نظر الأطباء في التقارير الواردة من جنوب أفريقيا، وهي واحدة من أوائل الدول التي اكتشفت “أوميكرون”، ورأوا أنه في حين أن المرضى الذين عولجوا من “أوميكرون” أبلغوا عن التعب الشديد، ولكن لم يفقدوا حاسة التذوق أو الشم.

المصدر: سبوتنيك