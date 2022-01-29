مقاومون يطلقون النار تجاه بؤرة “أفيتار” الاستيطانية المقامة على جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس شمال الضفة المحتلة (قناة الاقصى الفضائية) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 29 2022 - 01:18

مقاومون يطلقون النار تجاه بؤرة “أفيتار” الاستيطانية المقامة على جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس شمال الضفة المحتلة (قناة الاقصى الفضائية)

منذ 1 ساعة 29 January، 2022
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