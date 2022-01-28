الهلال الأحمر الفلسطيني : قوات الاحتلال استهدفت سيارة إسعاف تابعة لنا ما أدى لإصابة طبيب بالرصاص المطاط في كتفه – موقع قناة المنار – لبنان
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January 28 2022 - 14:24

الهلال الأحمر الفلسطيني : قوات الاحتلال استهدفت سيارة إسعاف تابعة لنا ما أدى لإصابة طبيب بالرصاص المطاط في كتفه

منذ 31 mins 28 January، 2022
أخبار موقع المنار

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