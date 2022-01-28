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January 28 2022 - 08:28

إصابة 3 من الشرطة بإطلاق للنار في هيوستن الامريكية وفرار مطلق الرصاص

منذ 1 ساعة 28 January، 2022
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أخبار دولية - الولايات المتحدة

أفادت وسائل إعلام أمريكية بإصابة ثلاثة من أفراد الشرطة وسط مدينة هيوستن، وأن مطلق النار تمكن من الفرار من موقع الحادث.

ووقع إطلاق النار بعد ظهر يوم الخميس في منطقة 2100 بشارع ماكغوين.

وكانت التقارير الأولية من الشرطة قد ذكرت أن رجال الشرطة كانوا يستجيبون لنداء استغاثة في حدود الساعة 2:40 بعد الظهر في شارع 1500 من شارع ترال عندما تبع ذلك عملية مطاردة.

ويظهر فيديو من مكان الحادث اللحظة التي انتهت فيها المطاردة عندما أعطبت سيارة المشتبه به في شارع McGowen وبدأ إطلاق النار بمجرد وصول الشرطة إلى مكان الحادث.

وأصيب ثلاثة من عناصر الشرطة بإطلاق النار عليهم من المسلح قبل فراره، وتم نقلهم للمستشفى.

المصدر: وكالات

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