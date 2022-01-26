طرقات ضهر البيدر وترشيش – زحلة وحاصبيا – راشيا مقطوعة امام جميع المركبات – موقع قناة المنار – لبنان
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January 26 2022 - 22:02
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لبنان يوقع عقد استجرار الطاقة الكهربائية من الأردن عبر سوريا بحضور وزيري الطاقة السوري والاردني
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القوات المسلحة اليمنية: لدينا أسلحة دقيقة وطائرات مسيرة تصل إلى عمق أي دولة معتدية أو مساندة للعدوان
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عبدالسلام: دويلات العدوان تعاني من أزمة أمن ذاتي فلا تستطيع الوقوف على قدميها إلا بعكاز أمريكي
الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي: أرضية الاتفاق في مفاوضات فيينا متوفرة لو أبدت الأطراف الأخرى استعدادها لرفع الحظر
مركز ابحاث البرلمان الإيراني يتوقع نموا في الصناعة النفطية بنسبة 19.5 بالمئة حتى شهر أيار المقبل
وزير الخارجية القطري يزور إيران الخميس ويلتقي عددا من المسؤولين الايرانيين لبحث قضايا اقليمية والعلاقات المشتركة
الرئاسة الروسية: تهديدات واشنطن بتجميد الأصول وفرض عقوبات على القيادة الروسية مدمرة على المستوى السياسي
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: العالم يمر باضطرابات جذرية ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام تصرفات الغرب إزاءنا
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وزير الاقتصاد الألماني: أي عقوبات على روسيا ستؤثر على اقتصادنا
الامين العام لحلف الناتو: ندعو لإنشاء خط مفتوح مع روسيا لنصل الى حوار مفتوح بشأن الأمن الأوروبي
هيئة شؤون الأسرى: وفاة الاسير الفلسطيني جميل التميمي (63 عاما) داخل سجون الاحتلال في ظروف غامضة
هيئة شؤون الأسرى: نحمل الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن وفاة الاسير التميمي
الحكومة التونسية: تمديد حظر التجوال الليلي ومنع التظاهرات أسبوعين في إطار مكافحة فيروس كورونا
الأرصاد الجوية في لبنان: الحرارة الخميس دون معدلاتها الموسمية والثلج على ارتفاع الـ600 متر والرؤية تنعدم كلياً
الصحة اللبنانية: تسجيل 8639 اصابة جديدة بفيروس كورونا و15 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الاخيرة
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
نقابة مستوردي الأدوية: بدء وصول شحنات الأدوية لاسيما أدوية الأمراض المستعصية تباعاً إلى لبنان
الأرصاد الجوية في لبنان: الحرارة غداً دون معدلاتها الموسمية والثلج على ارتفاع الـ600 متر والرؤية تنعدم كلياً
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
قيادة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية: كوريا الشمالية أطلقت صاروخي كروز مفترضين
السلطات الأميركية تعلن توقيف ما يقرب من 180 ألف مهاجر كانوا يحاولون دخول البلاد من المكسيك العام الماضي
انقطاع واسع للتيار الكهربائي في كازاخستان وقرغيزستان واوزبكستان بسبب حادث في منظومة الطاقة التي تربط دول آسيا الوسطى
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
التحكم المروري: طريق ضهر البيدر سالكة أمام المركبات ذات الدفع الرباعي أو تلك المجهزة بسلاسل معدنية
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
طرقات ضهر البيدر وترشيش – زحلة وحاصبيا – راشيا مقطوعة امام جميع المركبات
منذ 19 mins
26 January، 2022
احوال الطرق
العاصفة ياسمين
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