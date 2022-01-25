134 مستوطناً 50 طالباً يهودياً اقتحموا ساحات المسجد الأقصى بحماية من شرطة الاحتلال صباح اليوم (المركز الفلسطيني للإعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 25 2022 - 13:02

134 مستوطناً 50 طالباً يهودياً اقتحموا ساحات المسجد الأقصى بحماية من شرطة الاحتلال صباح اليوم (المركز الفلسطيني للإعلام)

منذ 1 ساعة 25 January، 2022
أخبار موقع المنار

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