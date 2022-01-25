كورونا في فلسطين.. وزيرة الصحة: ذروة الوباء ستكون في الـ6 من شباط ونسبة الإصابات بغزة ارتفعت لـ35%

توقعت وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة، اليوم الثلاثاء، ان تكون ذروة وباء كورونا في الاراضي الفلسطينية في السادس من شباط القادم، وفقا لما وصل من توقعات من المعهد التقني في واشنطن.

وقالت كيلة ان الوباء يواصل الارتفاع في الاراضي الفلسطينية، حيث وصلت نسبة الاصابات في الضفة المحتلة لـ26.6 %، في حين بلغت نسبة الاصابات في قطاع غزة لـ35% وهي نسبة مرتفعة.

وبين كيلة ان عدد الاصابات بالمتحور أوميكرون في الضفة بلغ 196، حيث ان مجمل الوفيات التي يتم تسجيلها هي من كبار السن.

وقالت كيلة ان عدد الاصابات التي تم تسجيلها في قطاع غزة بالأمس 990 إصابة في حين تم تسجيل 2630 في الضفة الغربية، داعيةً المواطنين لأخذ اللقاح سواء الجرعة الثانية أو الجرعة التعزيزية.

وبشأن ما تم الحديث عنه من تقديرات بأن ذروة الوباء ستكون في السادس من شباط، أشارت الى ان الوزارة تسعى حالياً لوضع السيناريوهات لإعداد المشافى لاستقبال أعداد كبيرة من المصابين.

المصدر: فلسطين اليوم