مصلحة الارصاد: ينصح بعدم سلوك الطرقات الجبلية بسبب احتمال تراكم الثلوج وتكون الجليد على ارتفاع ٨٠٠ وما فوق خاصة طريق ضهر البيدر مساء اليوم وصباح الغد – موقع قناة المنار – لبنان
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January 24 2022 - 20:04

مصلحة الارصاد: ينصح بعدم سلوك الطرقات الجبلية بسبب احتمال تراكم الثلوج وتكون الجليد على ارتفاع ٨٠٠ وما فوق خاصة طريق ضهر البيدر مساء اليوم وصباح الغد

منذ 2 ساعة 24 January، 2022
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