زاخاروفا: الأجندة الإعلامية للخارجية الأمريكية “غبية وغريبة”

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروف إن روسيا أجابت على جميع أسئلة الولايات المتحدة بخصوص الضمانات الأمنية، وهي بانتظار رد واشنطن.

وأوضحت زاخاروفا أن “روسيا قدمت جميع الإجابات الممكنة على الأسئلة التوضيحية من الولايات المتحدة بشأن المقترحات الروسية الخاصة بالضمانات الأمنية، وتنتظر موسكو إجابة بخصوص ذلك، في المستقبل القريب”، وتابعت “لقد تم بالفعل تقديم جميع الإجابات على الأسئلة التوضيحية للأمريكيين، ويمكنك بالفعل تبني وبناء موقف، والشيء الوحيد هو أنه يجب وضعها على الورق والإجابة عليها نقطة تلو الأخرى”.

وفيما يخص إخلاء السفارة الأمريكية لموظفيها من كييف وإصدار تحذيرات لمواطنيها، وصفت زاخاروفا “الأجندة الإعلامية للخارجية الأمريكية بالغبية والغريبة”.

من جانب آخر، لفتت زاخاروفا إلى أن “السفارة الروسية في كييف تعمل بشكل طبيعي وكالمعتاد”.

المصدر: روسيا اليوم