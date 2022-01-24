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January 24 2022 - 09:20

واشنطن تطلب من عائلات الدبلوماسيين الأميركيين مغادرة كييف

منذ 2 ساعة 24 January، 2022
اميركا اوكرانيا روسيا
أخبار دولية - الولايات المتحدة

طلبت واشنطن من عائلات الدبلوماسيين الأمريكيين في العاصمة الأوكرانية كييف، مغادرة البلاد “بسبب التهديد المستمر بعمل عسكري روسي”، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية يوم الأحد.

كما سمحت واشنطن بالمغادرة “الطوعية” لموظفي سفارتها هناك.

وكانت الخارجية الأمريكية رفضت يوم السبت تأكيد التقارير حول نيتها إجلاء عائلات الموظفين في سفارة الولايات المتحدة لدى كييف من أوكرانيا.

وتدعي السلطات في كييف والإدارة الأمريكية وحلفاؤها بإصرار أن روسيا تحشد قوات كبيرة تجاوز تعدادها 100 ألف عسكري قرب الحدود أوكرانيا “تمهيدا لشن عملية غزو جديدة” للأراضي الأوكرانية.

المصدر: وكالات

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