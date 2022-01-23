المفتي قبلان للجامعة العربية: أطفئوا نار اليمن قبل ان تحرق عواصم العرب

طالب المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان، مجلس الجامعة العربية بأن “لا يرتكب جريمة تاريخية بحق اليمنيين، وعليه واجب الإنصياع لصوت الله وكف العدوان عن اليمن، كما عليه أن يتذكر أن العرب تعيش أسوأ لحظات تقهقرها وتمزقها فلا يزيد بذبحها، خلافا لمجلس الامن الدولي الذي يضع سيفه، بنحر الضحية ويرقص على الجثث المظلومة كما يفعل باليمن وغيرها”.

وقال: إن الحل يمر بصلح سياسي أخلاقي بعيدا من لعبة الإبتلاع العسكري أو السياسي وإصدار البيانات المنفوخة لأن زمن ابتلاع الدول والبيانات الإستعراضية انتهى، واليوم المنطقة تعيش توازنات جديدة والماضي بخبر كان، ولا شيء أصلح للعرب من وحدتها بالله وكتابه ونبيه. والوصية لجامعة الدول العربية: أطفئوا نار اليمن قبل أن تحرق عواصم العرب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام