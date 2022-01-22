وزير الخارجية الكويتي يلتقي الرئيس ميقاتي مساء والرئيسين عون وبري غدا – موقع قناة المنار – لبنان
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January 22 2022 - 20:22

وزير الخارجية الكويتي يلتقي الرئيس ميقاتي مساء والرئيسين عون وبري غدا

منذ 1 ساعة 22 January، 2022
الشيخ احمد ناصر المحمد الصباح
لبنان

وصل مساء اليوم الى مبنى الطيران المدني في مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت، وزير الخارجية الكويتي الشيخ احمد ناصر المحمد الصباح، في زيارة الى لبنان تستمر يوما واحدا، يلتقي خلالها رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي هذا المساء، ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري غدا.

ثم ينتقل الى وزارة الخارجية حيث يعقد اجتماعا مع وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب الذي كان في استقباله على أرض المطار، اضافة الى مديرة المراسم في وزارة الخارجية السفيرة عبير العلي والقائم بالاعمال في السفارة الكويتية عبد الله الشاهين والعميد هاني المنصور والعميد فهد السالم وعدد من اركان السفارة الكويتية.

وقد انتقل الوزير الكويتي والوفد المرافق من المطار مباشرة الى السرايا من دون الإدلاء بأي تصريح.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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